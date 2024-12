Liberoquotidiano.it - Quanto ci ha messo Gualtieri a fare 750 metri di ciclabile: travolto dagli sfottò | Video

Il sindaco di Roma, Roberto, l'ha inaugurata in pompa magna autocelebrandosi su TikTok. Chi si loda spesso si imbroda, in questo caso sicuramente. La pistaTermini-Sapienza inaugurata da Roma è l'emblema del fallimento di questa amministrazione, targata Pd: per realizzare 750di percorso ci sono voluti 13 mesi. A questo ritmo, bastai conti, serviranno 78.125 giorni per realizzare i restanti 150 chiloprevisti dal Comune., nel nuovo filmato ormai destinato astoria, si mette una molletta sul risvolto dei pantaloni, in testa il caschetto e monta in bicicletta non come Fantozzi (alla bersagliera) ma al grido: «E ora, pedalare. Un atro cantiere chiude». E ancora: « Un'altra bellissima pistaper Roma. Inauguriamo questo nuovo percorso davvero strategico che collegherà la stazione Termini con l'Università la Sapienza.