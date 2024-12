Processo Open Arms | Salvini è stato assolto da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste

Leggi su Open.online

Matteodalenelilnon. La sentenza è arrivata alle 19.40 di venerdì 20 dicembre. Il leader della Lega era accusato di sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 persone migranti, tra le quali diversi minori, per 19 giorni. La procura di Palermo aveva chiesto una condanna di sei anni di carcere per l’allora ministro dell’Interno, che già questa mattina era nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo nell’ultima udienza del. Intorno alle 11.30 i giudici si sono riuniti in camera di consiglio per decidere sui fatti avvenuti nell’agosto del 2019. Il procedimento giudiziario è iniziato il 15 settembre del 2021 e in questi tre anni sono state celebrate 24 udienze e sono stati ascoltati 45 testimoni.