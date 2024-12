Liberoquotidiano.it - "Per aver difeso l'Italia. Chi vince oggi". Salvini e Meloni, le parole a caldo che faranno impazzire la sinistra

"Grande soddisfazione per l'assoluzione di Matteo". Sono le primedella premier Giorgiadopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo nel processo Open Arms, con il vicepremier, ministro e leader della Lega assolto "perché il fatto non sussiste". Per lui l'accusa aveva chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per nonfatto sbarcare nell'agosto del 2019 147 migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola. "Un giudizio - sottolineasu X - che dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli. Difendere i confinini non può essere mai un crimine. Una grande notizia l'assoluzione di Matteo. Proseguiamo insieme, con tenacia e determinazione, per combattere l'immigrazione illegale, il traffico di essere umani e difendere la sovranità nazionale.