Paolo Cognetti racconta il Tso | La depressione l’alcolismo la sindrome bipolare | come due settimane in carcere

Lo scrittoreha fatto sapere di aver subito un Trattamento Sanitario Obbligatorio. A causa della, di pensieri suicidi e del. Oggi è dimagrito, ha tagliato la barba e ha tinto i capelli di un rosso tiziano che non è il suo. «Sì, ho sbagliato colore. Cercherò di trovarne uno più simile al mio naturale», dice al Corriere della Sera. È stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano anche all’inizio del 2025, oltre che alla fine. Il Tso è arrivato a causa di «una gravesfociata in unacon fasi maniacali». È scattato perché non ha accettato le cure. Ed è stato due«in un regime che potrei definire carcerario».La, i pensieri suicidi,Nel colloquio con Daniela Montidefinisce meglio cosa ha passato negli ultimi dodici mesi.