Nuova antenna a Santo Stefano. Il Tar boccia lo stop del Comune. Via libera all’impianto di Iliad

Magra, 20 dicembre 2024 – Nonostante il ‘niet ‘delil Tar ligure si è espresso in favore diper l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile nell’area limitrofa del centro padel di via Curtatone, a Ponzano. Una vicenda nata circa due anni fa – il 23 dicembre del 2022 - con la trasmissione del gestore aldidel piano annuale di localizzazione dei propri impianti in cui era compreso anche questo e a cui era seguito, il 13 dicembre dell’anno successivo, anche l’invio, ale ad Arpal, dell’istanza di autorizzazione per il medesimo impianto di via Curtarone. Qualche giorno più tardi ilritenendo che l’ubicazione proposta non corrispondesse a nessuna delle postazioni previste o in previsione nel territorio, aveva richiesto addi produrre integrazioni documentali.