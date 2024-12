Thesocialpost.it - Neve ai Castelli Romani: fiocchi a pochi chilometri da Roma

guarda i suoi colli imbiancarsi. Laè arrivata ai, portando un’atmosfera magica adalla Capitale. Ai Campi di Annibale, a Rocca di Papa,fitti hanno iniziato a cadere intorno all’ora di pranzo.Leggi anche: Previsti venti fino a 120-130 km/h da Nord a SudL’altitudine della zona, che supera gli 800 metri, ha favorito la nevicata. La temperatura si è abbassata nelle ultime ore, regalando uno spettacolo invernale raro per queste zone. Strade, tetti e alberi si sono coperti di bianco, trasformando il paesaggio in una cartolina natalizia.Molti abitanti e visitatori si sono fermati per scattare foto e godersi il momento. Ail’inverno si è fatto sentire, con un manto bianco che ha sorpreso anche i più scettici. Chi vive nei dintorni si prepara a un fine settimana freddo, ma con la speranza che larenda ancora più speciale l’atmosfera delle feste.