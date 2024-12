Tg24.sky.it - Natale con la neve anche a bassa quota e freddo polare: ecco dove. Le previsioni meteo

Ildivide l'Italia in due parti: una al sole, l'altra sotto la, che arriveràa quote basse secondo le. Da Santo Stefano, poi, sorprese possibili fino alla fine del 2024. Già tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre l'irruzione di correnti d'aria di originein discesa dal Nord Europa provocherà non solo un repentino calo delle temperature, matante precipitazioni: ombrelli aperti per pioggia - e non solo - in particolare al Centro-Sud e su Sardegna e Sicilia.Improvvise bufere a, quindi, ma non solo. Nel quadroparticolare si potrà assistere a un particolare effetto atmosferico, chiamato Adriatic Snow Effect (Ase), letteralmente effettodel Mare Adriatico. Si tratta di una particolare configurazionerologica che si genera quando aria gelida scende da Nord Est, formando unapressione nei pressi del mar Ionio-basso Adriatico, con i venti freddissimi che sollevano in maniera brusca l'aria più "tiepida" presente sull’acqua: tale meccanismo produce la genesi di nubi cumuliformi (come quelle d'estate con i temporali) che a gran velocità si spingono verso le coste, in particolare quelle adriatiche, provocando improvvise bufere difino a bassissima, se non in pianura.