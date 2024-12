Pianetamilan.it - Milan, ben 4 calciatori in una speciale Top 10 del 2024: ecco quale

Tijjani Reijnders ed altri tredelsono nella top 10 di unaclassifica riguardante idi Serie A. Questa classifica riguarda i minuti di gioco dei singolinel. Come riportato dal CIES, Reijnders è il secondo giocatore della Serie A con più minuti giocati neltra partite di club e Nazionale: ben 4709. Il primo posto è occupato da Remo Freuler del Bologna (4780), Theo Hernandez chiude il podio con 4700 minuti giocati. Gli altri rossoneri presenti in top 10 sono Christian Pulisic, sesto con 4430 minuti, e Rafael Leao, che occupa il nono posto con 4374 minuti giocati.