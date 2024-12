Malena rifiuta la proposta di Siffredi | Ormai ho detto addio al porno Sogno di tornare vergine e sposare un vero amore

Leggi su Open.online

Filomena Mastromarino ha deciso di stravolgere la sua vita e non vuole più essere, il nome che ha utilizzato nella sua carriera da attrice hard. Per questo neanche l’insistenza del re delRocco, può farle cambiare idea: «Mi ha mandato un video messaggio, perché dice che non gli rispondo al telefono. Mi rivuole nel, maio hoa quel mondo, a cui ho dato moltissimo».La scelta: «Tra la vita dastar e la famiglia ho scelto mia madre»Mastromarino nell’intervista a Hoara Borselli per il Giornale ha rivelato di aver preso questa decisione dopo che la madre si è ammalata di tumore: «Soltanto la fede mi sta aiutando a superare questo difficilissimo momento di paura. Siamo in attesa di una risposta. Prego tutto il giorno, tutti i giorni, affinché possano dirci che è benigno».