Thesocialpost.it - L’incredibile storia dell’ex campione della Juve: “17 anni da innocente fra carcere e processi”

La vicenda di Michele Padovano, l’ex attaccante che aveva conquistato una Champions League con lantus, è quasi incredibile. La sua vita è stata segnata da un’ingiustizia durata ben 17. La suadi sofferenza è ora destinata a diventare un docufilm, che racconta il lungo calvario vissuto trae tribunali.Tutto è iniziato il 10 maggio 2006, quando Padovano, allora candidato per le elezioni comunali a Torino, è stato arrestato: “Ero appena uscito da un locale di Torino dopo un incontro elettorale, da candidato al Comune. In via Cibrario, a due passi dall’ospedale dove sono nato e dalla chiesa dove ho sposato Adriana, auto civettapolizia mi sbarrarono la strada. Pensai a una messinscena, aspettavo lo striscione di ‘Scherzi a parte‘, invece era l’inizio di un incubo”.