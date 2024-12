L’esibizione blues ‘professionale’ piace a Maresca

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 00:38:50 Il web non parla d’altro:L’allenatore del Chelsea Enzoè stato soddisfatto della prestazione della sua squadra mentre una sconfitta per 5-1 contro gli Shamrock Rovers ha completato una fase a gironi della Conference League perfetta per i favoriti.Marc Guiu ha segnato una tripletta nel primo tempo e il Chelsea si è assicurato il primo posto, il che significa che non giocherà di nuovo nella competizione fino a marzo.Insieme al Chelsea nelle prime otto qualificazioni agli ottavi di finale ci sono Vitoria, Fiorentina, Rapid Vienna, Djurgarden, Lugano, Legia Varsavia e Cercle Brugge.ha dichiarato: “Sono molto contento delle prestazioni e dei risultati. In questo tipo di giochi è facile non farlo. Hanno dimostrato la loro professionalità e questa è la strada giusta.