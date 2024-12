Secoloditalia.it - La figuraccia di Cambiare Rotta: il megafonista a corto di idee perde la calma e le parole (video)

Nuovo scivolone del collettivo di estrema sinistravicino alla Camera: illepiù di una volta al megafono e si dispera per la. Il numero esiguo dei partecipanti alla manifestazione rende l’idea della pessima organizzazione dell’evento, chiedono 10 miliardi alle università dopo gli imbrattamenti e non sanno neanche parlare davanti alla folla. Sono pochissimi, sventolano la bandiera della Palestina e sembrano tutti confusi e attoniti. Il ritratto della sinistra radicale che si arrampica sugli specchi e chela voce durante le contestazioni, proprio perché non ha assolutamente nulla da dire per l’occasione. L’impreparazione di chi dovrebbe guidare i manifestanti e invece si confonde, sbraccia e scoppia a ridere per la vergogna è disarmante.