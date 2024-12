Bergamonews.it - JW Orchestra, tutto pronto per il concerto di Natale a Seriate

. Venerdì 20 dicembre al Cineteatro Gavazzeni diè in programma l’ormai tradizionaledi, inserito in “Metti un venerdì sera al Teatro Gavazzeni”, rassegna giunta alla sua nona edizione, organizzata da JW Association in collaborazione con l’Amministrazione Comunale die l’Associazione Suonintorno di Gorle. Il programma della serata verterà perciò sui grandi successi del repertorio pop/jazz internazionale con le immancabili incursioni in alcuni dei più noti standards natalizi.Il compito di dar vita a questi successi intramontabili spetterà a due personaggi ben noti al pubblico bergamasco e non solo. Alla splendida voce di Barbara Ravasio, si affiancherà quella di Daniele Vavassori, più noto come Vava77, nell’insolito ruolo di crooner. Barbara Ravasio è fuor di dubbio una delle cantanti più dotate del panorama della musica pop nazionale.