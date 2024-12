Anteprima24.it - Incidente sul lavoro a Postiglione, il parroco: “Domenico, ragazzo dai grandi valori di amore per famiglia e lavoro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“era unsorridente e daidell’per lae la dedizione al”. Lo ricorda così, Don Martino De Pasquale,di, l’operaio 36enne,Caputo, vittima di un gravesulavvenuto mercoledì pomeriggio nell’opificio di.“Una tragedia che ha scosso tutta la comunità – spiega il sacerdote che celebrerà le esequie del 36enne non appena la Procura darà il via libera per la restituzione della salma alla. – Sempre armato di un sorriso per tutti, un bravodaiimportati della vita che lo hanno sempre contraddistinto” – aggiunge il.Sposato da due anni, dipendente dell’azienda “Calogico Pellet” di proprietà di un imprenditore dell’argonocerino sarnese nonché suocero della vittima,Caputo, stava effettuando lavori quotidiani di carico e scarico del rimorchio dalla motrice del camion aziendale anche mercoledì quando qualcosa è andato storto e il 36enne è rimasto schiacciato dal camion mentre si schiantava al muro dell’opificio.