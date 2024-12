Friuli-Venezia Giulia è la Regione d’onore della Niaf la versione di Fedriga a Open | È falso che abbiamo acquistato il riconoscimento

Leggi su Open.online

In un articolo di Repubblica, poi eliminato dal sito del quotidiano, si leggeva che ilavesse «comprato ildinegli Stati Uniti». Ancheha ripreso la notizia che, però, il presidente Massimilianoha subito smentito. Loraggiunto telefonicamente e ha spiegato il funzionamento del titolo assegnato dalla, la National Italian American Foundation. «È esattamente il meccanismo del Salone del Libro, dove ogni anno viene individuata unaospite». In cambio di uno spazio più grande e di eventi dedicati, il territorio “ospitato” affronta un maggiore investimento per la partecipazione al Salone. Ecco,ha voluto chiarire che «a differenza di quanto scritto da Repubblica, nessunapuò pagare per diventare