Fedriga: "2025 nel segno della continuità ma con più risorse"

TRIESTE – La manovraè articolata con con cifre molto più alte del preventivo ed è impostata nelrispetto al 2024. Lo ha detto il presidenteRegione Fvg, Massimiliano, in aperturaconferenza stampa di fine anno, riepilogando l’attività dell’anno che sta per concludersi e indicando le linee per il. Interventi dunque “che vanno a rifinanziare e rafforzare le misure messe in piedi e che vogliono dare opportunità, garanzie e”, ha specificato. Sono state introdotte “nuove misure, ma abbiamo voluto consolidare le linee strategiche degli anni pregressi”, ha ribadito.“Abbiamo dato un indirizzo chiaro: avere la consapevolezza che lesono importanti e vanno valorizzate e spese bene”. Anche a fronte delle “tensioni internazionali che condizionano anche la nostra economia”.