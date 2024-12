Tvzap.it - Fedez in difficoltà sul palco di “Sarà Sanremo”: il rapper rompe il silenzio e chiarisce

Personaggi Tv.ildopo “” e rivela cosa gli è successo. Dopo aver preoccupato il pubblico apparendo confuso e insuldell’Ariston al fianco di Carlo Conti, ilmilanese ha rotto ilchiarendo la situazione. (.)Leggi anche:, la reazione inaspettata dopo la bufera di “”Leggi anche: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Sembra proprio di sì“”,presenta il suo branosi sta preparando per una nuova avventura tra i protagonisti del “Festival di2025” dopo un anno impegnativo e pesante sul piano sia sentimentale che professionale. In attesa dell’inizio della kermesse canora il direttore artistico lo ha invitato a presentare il brano durante la puntata di “” andata in onda su Rai 1.