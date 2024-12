Secoloditalia.it - Delitto Cesaroni, il caso si riapre: basi di 007 e carte scottanti in via Poma? Spunta anche Carminati…

Agenti dei servizi segreti,delicate nascoste negli armadi, poliziotti deviati o infedeli, un terrorista nero, e poi i soliti noti, il portiere dello stabile, il manager col vizietto delle molestie e chissà quali poteri “forti” a manovrare nell’ombra per inquinare lo scenario deldi Simonetta, uccisa il 7 agosto del 1990 in via, a Roma. Nessun colpevole, a distanza di 35 anni, ma un’inchiesta che non si chiude mai, anzi, riparte ogni volta da zero. Come stavolta, per l’ennesima volta.Simonettae il ruolo degli 007: l’inchiesta non si chiude, anzi.“Si voleva proteggere l’ufficio di viae non soltanto l’assassino. Nell’appartamento in cui fu uccisa Simonettail 7 agosto 1990, secondo la gip di Roma, c’erano documenti riservati dei servizi segreti.