Conte frecciata ad Allegri | Alcuni dicono che il calcio sia semplice ma c’è un lavoro dietro delle evoluzioni

Oggi, in conferenza stampa, Antonio, allenatore del Napoli, ha lanciato una chiara frecciatina ad un suo collega. Si tratta di Massimiliano, lo stesso allenatore che sostituìquando andò via dalla Juventus.L’allenatore del Napoli ha risposto a chi gli chiedeva se era possibile prendere un difensore nel mercato di gennaio per cambiare modulo e accompagnare Lukaku con un altro attaccante di ruolo. La risposta diè piuttosto eloquente. Prima dice “ilda fuori sembra”, e in un secondo aggiunge “pure sia”. Lo diceva spessoalla Juve.: «Noi cerchiamo di trovare tante situazioni sfruttando le caratteristiche dei giocatori»Leggi anche: Su Fonseca l’ombra dima le decisioni forti non appartengono a questo Milan (Libero)Dovessero arrivare un paio di difensori centrali, si potrebbe passare a un 3-5-2, così da rendere Lukaku meno solo:«Lukaku non è mai solo, è sempre accompagnato da 4 o 5 uomini.