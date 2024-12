Metropolitanmagazine.it - Ci sono Sarafine, Alex Wyse, The Marias, Briga tra i nuovi singoli del 20 dicembre

Nel weekend che precede il Natale nell’AirPlay e sulle piattaforme approdanonella giornata odierna 20che meritano grande attenzione, come il ritorno sulle scene divincitrice di X Factor 2023 e la romanticissima dedica a Roma di– Rock Star: l’ex concorrente di Amici ha conquistato un posto per Sanremo Giovani nella finale andata in scena lo scorso 18, con il brano lanciato nell’AirPlay radiofonico. Un delicatissimo brano dal sound brit, nel quale l’artista esplora la libertà come un ideale fragile e sfuggente, che si intreccia alla ricerca di identità e al bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi. La libertà, nella sua visione, è una meta ambita ma spesso dolorosa, segnata dal peso delle scelte e delle conseguenze.The– No One Noticed: Il brano della band candidata ai Grammy, è una traccia emotiva e riflessiva che esplora il tema di un amore distante.