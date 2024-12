Lanazione.it - Certaldo celebra i 650 anni dalla morte di Boccaccio con un progetto innovativo

(Firenze) Si aprono sotto i migliori auspici lezioni per i 650di Giov(1313-1375), che cadranno nel 2025. E’ stato finanziato e avviato ilscientifico che riorganizzerà, dotandosi di moderne tecnologie, i contenuti letterari della biblioteca e dell’archivio di Casa(Firenze) per creare un percorso didattico-museale ‘smart’ e interattivo. Un percorso di visita che, tramite i nuovi strumenti tecnologici, permetterà di conoscere meglio l’autore del Decameron, il suo tempo, la sua opera, la sua lingua e il suo pensiero, attraverso progetti immersivi, riproduzioni in 3D, ricostruzioni fotografiche e video che renderanno i contenuti delle sale espositive tecnologicamente all’avanguardia. Nell’archivio di Casasono custoditi anche i registri dei visitatori a partire dal 1825, con messaggi di personaggi illustri come lo scrittore Pietro Giordani, corrispondente di Giacomo Leopardi, Maria Antonia di Borbone granduchessa di Toscana e Pietro Benvenuti, l’esecutore dell’affresco di; messaggi che saranno trascritti e digitalizzati, visibili con un clic.