Spazionapoli.it - Calciomercato, il Torino non molla Simeone: la risposta del Napoli

In vista del prossimoinvernale, ilnoned è in cerca di un accordo che possa concretizzare l’operazione.Ilcontinua a cercare rinforzi per il reparto offensivo e vari giocatori sono ormai tenuti d’occhio dalla società. Fra questi, spunta il nome di Giovanni, attaccante argentino del, attualmente alla ricerca di maggiore spazio e che potrebbe lasciare ilil prossimo gennaio.ha giocato 14 partite di Serie A, partendo da titolare in una sola occasione. In tutto ha totalizzato appena 230 minuti, ma sembra ancora lontana la possibilità che si arrivi a una scelta definitiva. Davide Vagnati, direttore tecnico del, sta valutando anche altre opzioni, soprattutto se l’operazionenon dovesse andare a buon fine, data la difficoltà nel trovare un accordo economico decisivo con il