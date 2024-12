Scuolalink.it - Buoni pasto al personale ATA, la svolta: in Commissione Cultura approvato odg a favore della misura

Un importante passo avanti per ilATA delle scuole italiane. La deputataLega, Giovanna Miele, membroe Istruzione, ha annunciato l’approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo a riconoscere ialATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario). Questapunta a colmare una disparità considerata da molti “ingiusta e illegittima”. La scuola era rimasto l’unico compartoPA escluso daiSecondo quanto dichiarato da Miele, la scuola è attualmente l’unico ente pubblico a non garantire ial proprio. Questo nonostante il CCNL del comparto pubblico preveda esplicitamente tale beneficio per tutti i dipendentipubblica amministrazione. Inoltre, diverse sentenzeCorte di Cassazione hanno confermato il diritto aianche per ilATA, ribadendo la necessità di uniformare il trattamento con quello degli altri lavoratori del settore pubblico.