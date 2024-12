Biologia, studiare gli ecosistemi sommersi intercettando i suoni del mare

Leggi su Ildenaro.it

Uno strumento prezioso per catturare e registrare iprovenienti dai fondali marini. È stato installato nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, in penisola sorrentina, in sinergia con la Stazione Zoologica Anton Dohrn. È un microfono subacqueo – idrofono – capace di intercettare idi origine biologica, come quelli degli invertebrati, dei pesci e dei cetacei, geofisici-onde, vento, pioggia- e di origine umana, quali barche, pesca e altre attività antropiche. L’insieme di questigenera dei paesaggi sonori sottomarini che costituiscono una preziosa fonte di informazione sull’ecosistema. È l’ecologia acustica o eco-acustica, una disciplina emergente e innovativa che studia questi paesaggi sonori in modo da monitorare la biodiversità, l’attività delle comunità animali e la pressione antropica di un ecosistema.