Ilrestodelcarlino.it - Babbi Natale in Bici: ottava edizione a Bologna per sensibilizzare e sostenere Ageop

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prove generali per ’’ in, che il 26 dicembre alzerà il sipario sull’della tradizionaleclettata col berretto rosso di fine anno, promossa dal consolidato connubio Asd Bitone-Uisp-Comune di, finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza all’uso delle ciclabili. Ma non solo. L’iniziativa si impegna infatti a raccogliere fondi a sostegno delle associazioni di volontariato che operano nella Città Metropolitana: quest’anno il ricavato, che sarà sostenuto altresì dalle donazioni effettuate alla Cooperativa Agricola Palazzetti, andrà ad, che opera all’interno dell’oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola. Alla conferenza di presentazione fa gli onori di casa l’assessora allo sport Roberta Li Calzi: "È una delle manifestazioni che fanno parte della città.