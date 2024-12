Panorama.it - Alberobello, un viaggio di luce tra sogni e racconti

Come ogni anno, il Natale adsi celebra all’insegna della tradizione, ma la vera novità di quest’anno è data dalla ri-edizione invernale del LiFe –Light Festival, un evento che trasforma la Città dei Trulli in un palcoscenico straordinario per lasciare spazio all’arte della. Per questa edizione del festival, in programma dal 19 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, è prevista la proposta innovativa a cura del collettivo OCUBO, noto per la creazione di esperienze visive coinvolgenti e spettacolari, con il grande ritorno di Carole Purnelle, già direttrice artistica del LiFe nelle sue prime edizioni. Il LiFe -Light Festival è uno degli eventi principali che rientra nei progetti di valorizzazione del patrimonio Unesco di Regione Puglia e che attraverso l’arte delle installazioni luminose, contribuisce a dare rinnovato risalto alla bellezza e unicità di, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1996.