Yemen, Israele attacca stazione di Hezyaz controllata dai ribelli Houthi

I vigili del fuoco sono intervenuti giovedì allacentrale di, in, dopo che una serie di attacchi aerei israeliani ha colpito la capitale Sanaa,daglisostenuti dall’Iran, e una città portuale. I raid sono arrivati poco dopo che un missile deiha preso di mira il centro di. Il canale satellitare al-Masirah, media controllato dagli, ha affermato che alcuni degli attacchi hanno preso di mira le centrali elettriche della capitale e il terminal petrolifero di Ras Isa, sul Mar Rosso ma non ha specificato l’entità dei danni o la presenza di vittime. Si teme un’escalation del conflitto in Medio Oriente.