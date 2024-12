Volley maschile Champions League | vittoria comoda per Perugia Saint Nazaire battuto 3-0

Leggi su Sportface.it

vince controper 3-0 (25-21, 25-23, 25-23). Il match, valido per la quarta giornata della Pool D di2024/2025, porta ai Block Devils una. Il coach Lorenzetti festeggia il rinnovo, con il club che ha esteso il suo contratto fino al 2027. I tre punti della Sir arrivano dopo un match non privo di errori, soprattutto in battuta. Nonostante la prestazione non perfetta,mantiene intatta l’imbattibilità in. Infatti, nel corso delle quattro partite disputate, la squadra ha trovato il successo in ogni occasione, senza perdere nemmeno un set e la serata odierna non ha fatto eccezione. Al club italiano manca ancora la qualificazione aritmetica per la prossima fase della, ma sembra aver imboccato la strada giusta.