Valditara | Parte Civile per occupazioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.05 Il ministero dell'Istruzione si costituirànei processi penali per i danneggiamenti a scuole durante lestudentesche. Lo annuncia il ministro, citando "al liceo Gullace, 2mln di euro e al liceo Virgilio almeno 60.000", a Roma e la "devastazione" del Pacinotti e del Da Vinci a Pisa. "Chi rovina una scuola deve pagare per rimetterla in sesto,non devono più pagare i cittadini Siamo davanti ad atti di mero teppismo, nulla a che vedere con la libera espressione di opinioni e dissenso".