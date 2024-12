Quotidiano.net - Unicredit aumenta la sua partecipazione in Commerzbank: la strategia di Andrea Orcel

Leggi su Quotidiano.net

"Facciamo sul serio". Ha un solo significato la decisione didi crescere ulteriormente in, avvicinandosi al limite consentito del 29,9% e dimostrando la determinazione diad andare avanti nella doppia scalata tedesca e italiana su Banco Bpm. L’ad del gruppo di Piazza Gae Aulenti sa di avere dalla sua la Bce e il mercato, sulla scia del rapporto Draghi, e ieri ha sottoscritto nuovi strumenti finanziari portando la sua quota complessiva a circa il 28%, di cui il 9,5% attraverso ladiretta e circa il 18,5% attraverso strumenti derivati. La posizione, assicura, rimane al momento solo un investimento e non ha alcun impatto sull’offerta pubblica di scambio promossa su Banco Bpm. Una mossa, quest’ultima, che se andrà in porto creerà il più grande istituto di credito italiano.