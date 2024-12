Linkiesta.it - Un’esposizione per celebrare e immergersi nel culto dello stupore

Leggi su Linkiesta.it

Come sempre accade a Venezia, il viaggio comincia su un ponte. Piccolo, stretto come il piccolo canale che ricopre, ma pronto a farci passare “di là”, in un altrove che questa volta si chiama Palazzo Grimani. La strada, stretta, finisce proprio al portone di questo edificio che cela un cortile meraviglioso e un piano nobile da capogiro. Destinazione raggiunta, almeno sulla carta. Perché in realtà quel piano nobile si rivela presto il porto di partenza per un altro viaggio, dentro la meraviglia. O meglio, in A cabinet of Wonders. A celebration of Art in Nature, The George Loudon Collection, la mostra curata da Thierry Morel per, appunto, l’arte del collezionare.Il gabinetto delle meraviglie, spesso identificato con la parola tedesca Wunderkammer, è una specialità di appassionati di arte e collezionisti tra il Sedicesimo e il Diciottesimo secolo, che predisponevano una o più stanze come luoghi d’elezione per oggetti straordinari.