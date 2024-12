Donnapop.it - Tragedia a La Vita in Diretta, morto volto amatissimo del programma, l’abbiamo visto anche a Uno Mattina

Leggi su Donnapop.it

Un notode Laine Unoproprio nelle scorse ore: di chi stiamo parlando? Il giornalista in questione ha lavoratoper RaiNews24, creando trasmissioni come Sabato24 e Specchio dei tempi.A lasciarci è stato Angelo Amelio, autore di Restart e molto altro. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato da parte dei colleghi e del sindacato Unirai. Ma cosa è successo?de Lain: cosa è successo?Angelo Amelio,de Lain, aveva solamente 64 anni; il giornalista era nato a Teggiano, nella provincia di Salerno. Dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita a Napoli, aveva iniziato a lavorare come giornalista, esponendosi per la tutela del Parco Nazionale dell’Asinara, in Sardegna, dove era molto noto.La notizia della sua morte sconvolge il grande pubblico televisivo e – ovviamente – colleghi e amici.