Game-experience.it - Sony diventa l’azionista di maggioranza di Kadokawa, ecco tutti i dettagli della partnership

Leggi su Game-experience.it

Group Corporation ha annunciato di aver raggiunto un accordo di alleanza strategica di capitale e business conCorporation, acquisendo nello specifico 12.054.100 nuove azionisocietà per circa 50 miliardi di yen (circa 307,2 milioni di euro). Grazie a questa mossa, il colosso giapponese èto il maggiore azionista di(società che detiene FromSoftware), ottenendo circa il 10% delle azioni (contando anche quelle acquisite a Febbraio 2021).Quindi alla fine non è stata completata l’acquisizione, come si è parlato ampiamente in passato, ma nonostante questo adesso in quel dihanno certamente maggior potere decisionale per quanto riguarda le operazioni riguardanti, portando avantistrategiche insieme.Leggiamo quanto riportato dal comunicato stampa:“hanno collaborato a diversi progetti in passato e, attraverso questa alleanza di capitale e di business, intendono rafforzare ulteriormente la collaborazione per massimizzare il valore delle IP di entrambe le società a livello globale e facilitare una collaborazione più ampia e profonda, come potenziali investimenti congiunti nel campo dei contenuti, la scoperta congiunta di nuovi creatori e la promozione congiunta di ulteriori mix mediatici delle IP di entrambe le società.