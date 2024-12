Thesocialpost.it - Sant’Elpidio a Mare, incidente scooter contro auto: la vittima è Giuliano Marcaccio

, 61 anni, ha perso tragicamente la vita in unavvenuto ieri poco dopo mezzogiorno. Residente a poca distanza dal luogo dello schianto, si trovava alla guida del suoquando si è scontratoun’mobile in manovra, nella zona di San Giuseppe.Secondo una prima ricostruzione,percorreva la strada San Giuseppe in direzione monti quando una Fiat Punto, pare impegnata in un’inversione di marcia consentita, gli ha tagliato la traiettoria. Nonostante il tentativo di frenare, l’uomo non è riuscito a evitare l’impatto. Lo schianto è stato violento eè finito rovinosamente sull’asfalto, riportando ferite gravissime.I primi soccorritori hanno trovato il 61enne in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari del 118 e della Croce Azzurra, pernon c’è stato nulla da fare.