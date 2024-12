Sport.quotidiano.net - San Giovanni travolge Cremona e vola in semifinale di Coppa Italia

San0 OMAG MT SAN: Ortolani 13, Nicolini 3, Valoppi (libero), Consoli 5, Piovesan 21, Parini 9, Nardo 6, Ravarini ne, Meliffi (libero) n.e., Bagnoli, Merli, Sassolini. All. Bellano ESPERIA: Taborelli 6, Modesti 2, Felappi, Marchesini, Malezza (libero), Bondarenko 1, Parlangeli (libero), Turlà, Arciprete 9, Munarini 11, Bellia 7, Zuliani 2, Zorzetto. All. Zanelli Arbitri: Pasciari e Lanza Parziali: 25-19; 25-18; 25-14 Sandavanti al proprio pubblico batte nettamentee conquista ladi. L’approccio è quello giusto, perché la partenza delle marignanesi è subito decisa e sisull’11-6 grazie a Nardo e Piovesan già caldissime in attacco e con Parini implacabile a muro. Entra nel match anche Ortolani, 17-10.