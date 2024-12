Ilgiorno.it - Ristorni dei frontalieri, salvati i piccoli Comuni ma Varese perderà 4 milioni

Leggi su Ilgiorno.it

, 19 dicembre 2024 – Arrivano novità da Roma sul tema deidei, ma le polemiche politiche non si placano. Nei giorni scorsi si erano mobilitati l’associazione deiitaliani di frontiera, esponenti di Pd e di Italia Viva contro l’emendamento, che modificava i. Ora qualche correttivo è stato fatto in sede di commissione bilancio alla Camera. È stato infatti approvato un subemendamento presentato dai deputati Andrea Pellicini (FdI), Stefano Candiani (Lega) e Andrea Mascaretti (FdI) che tutela icon popolazione fino a 15mila abitanti e con una percentuale disuperiore al 3% rispetto al numero complessivo di abitanti. Questi municipi potranno continuare a beneficiare deidelle tasse che i lavoratori pagano in Svizzera. “È stato un lavoro corale - ha dichiarato l’onorevole Pellicini - per il quale ringrazio i miei colleghi Stefano Candiani e Andrea Mascaretti.