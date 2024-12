Ilrestodelcarlino.it - Renzi: "In centro i cassonetti sono pochi e distanti"

Botta e risposta in consiglio sulla raccolta rifiuti in. A sollevare la questione della carenza die del malfunzionamento delle isole ecologiche interrate è stato Gioenzo, il capogruppo di Fratelli d’Italia. Secondole isole ecologichepoche e molti residenti "devono fare centinaia e centinaia di metri, con forti disagi, in particolare per gli anziani". Inoltre per il consigliere, visto il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in crescita, "serve la videosorveglianza" per contrastarlo. Immediata la replica dell’assessore Anna Montini: "Le isole ecologichegià dotate di telecamere". Isole "posizionate in zone baricentriche". Al momento in"le isole ecologiche attive9, quella in via Bertani (già montata) sarà attivata a breve. Ne restano da completare altre 4, con un costo di circa 100 mila euro ciascuna e un piano di ammortamento di 20 anni".