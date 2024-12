Ilrestodelcarlino.it - Recanatese: il mercato secondo il dt Josè Cianni, tra arrivi e possibili partenze

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo "stato dell’arte" deldellacon il dt, dopo gli, ufficializzati martedì, di Pierfederici e Mascolo. Ci saranno altri sviluppi? "Impossibile dirlo ora e vediamo come evolvono le cose. Quanto ai recenti acquisti credo che la priorità fondamentale, in questo momento, fosse dare profondità alla rosa. Le cessioni? A breve definiremo la partenza di De Melo dopo quella di Manfredi (l’esterno destro ha già esordito domenica scorsa con la sua nuova squadra, il Gravina, nella trasferta di Casarano, entrando nella ripresa nella squadra guidata dall’ex Mister del Matelica Luca Tiozzo, ndr), ma non penso ci siano altre". Tiene banco, inevitabilmente, la questione Sbaffo considerato che non è un mistero il corteggiamento sia del Chieti che, soprattutto, della Samb.