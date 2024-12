Ilfattoquotidiano.it - Raid aereo di Israele in due scuole rifugio a Gaza: almeno 13 morti, tra loro 5 bambini. Idf: “Erano centri di comandando di Hamas”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuoviaerei israeliani hanno colpito dueche ospitano sfollati palestinesi nel quartiere di Daraj Tuffah aCity. Il bilancio, secondo quanto riferiscono funzionari dell’ospedale Ahli Baptist, è di13 palestinesi: traanche 5. I feriti nell’attacco sarebbero30. L’esercito israeliano ha riconosciuto in una dichiarazione di aver bombardato i due edifici ma la versione delle Idf è che “caccia israeliani hanno colpito gruppi di addetti a duedi comando diinstallati in due ex”. Secondo i militari israeliani, dalle exdi al-Karama e Shaaban“programmava attacchi contro le truppe” dello Stato ebraico.Altre sei persone sono state uccise negli attacchi dell’esercito israeliano in via al-Nuzha a Jabalia al-Balad, nel nord della Striscia, riferisce Al Jazeera Arabic.