Perturbazione tra giovedì e venerdì | pioggia neve e calo delle temperature

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaTempo in peggioramento quest’oggi per il transito di unadalla Francia che domani scivolerà rapidamente verso il mar Mediterraneo, seguita da correnti settentrionali più asciutte. Nei giorni successivi prevarranno correnti settentrionali con tempo generalmente stabile eintorno alle medie del periodo. Ecco le previsioni meteo a Bergamo e in provincia.19 dicembre 2024Tempo previsto: cielo molto nuvoloso ovunque. Da metà/tardo mattino precipitazioni diffuse, generalmente di intensità debole o moderata, in rapida estensione da ovest verso i rimanenti settori.Quotaintorno a 1300-1600 metri, inverso i 900-1200 metri in serata.