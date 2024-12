Quotidiano.net - Paolo Cognetti ricoverato in psichiatria con un Tso. La rivelazione choc dello scrittore

Roma, 19 dicembre 2024 –è stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per una "grave depressione sfociata in una sindrome bipolare con fasi maniacali". Il notoe regista milanese 46enne ha raccontato quanto gli è accaduto durante un’intervista a Repubblica. L'autore del libro 'Le otto montagne' ha raccontato del ricovero nel reparto didell'ospedale Fatebenefratelli di Milano "per dire pubblicamente che le malattie nervose non devono più essere una vergogna da nascondere e che la risalita comincia accettando chi realmente si è". Sul perché della crisi che lo ha portato in ospedale,spiega: "In primavera e d'estate, senza un apparente perché, sono stato morso dalla depressione. Nelle scorse settimane invece, sceso dal mio rifugio sul Monte Rosa, ero in una fase bella e creativa.