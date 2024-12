Bergamonews.it - Ottimi risultati per MedicInRete: “Poste le basi per un moderno modello di assistenza territoriale”

Si è concluso il primo anno di “– Formazione e Networking per le Cure Primarie”, un’iniziativa promossa Dipartimento di Politiche per la Salute dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in collaborazione con l’Alleanza per la Riforma delle Cure Primarie e la Campagna PHC Now or Never, grazie al sostegno della Fondazione Banca Popolare di Milano. Il progetto ha messo al centro la formazione e il networking tra giovani medici per rispondere alle sfide attuali del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziandodi grande interesse per il futuro delle cure primarie in Italia.Avviato a gennaio 2024, il progetto ha coinvolto 116 giovani medici in formazione – futuri Medici di Medicina Generale (MMG) e Medici di Comunità e Cure Primarie (MCCP) – provenienti da diverse regioni italiane, creando una rete nazionale che promuove lo scambio di idee e di pratiche per la riorganizzazione delle cure primarie.