Niente Kiwior | l’Arsenal gela il Napoli!

Il club inglese respinge la proposta del Napoli per il difensore polacco. Gli azzurri cercano alternative dopo l'infortunio di Buongiorno

Il Napoli dovrà cancellare il nome di Jakub Kiwior dalla lista dei possibili rinforzi per la difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Arsenal ha respinto l'ipotesi di una cessione in prestito del centrale polacco.

I Gunners hanno chiarito la loro posizione al club azzurro: il difensore 24enne può partire solo a titolo definitivo. Una condizione che complica i piani del Napoli, poco propenso a un investimento importante per un calciatore che partirebbe nelle gerarchie dietro a Rrahmani e Buongiorno.

La ricerca di un nuovo centrale resta quindi aperta, con la società partenopea che dovrà valutare altri profili per rinforzare il reparto dopo l'infortunio di Buongiorno.