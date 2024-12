Ilgiorno.it - Natale luminoso a Monza: eventi e spettacoli imperdibili fino al 6 gennaio

Leggi su Ilgiorno.it

Une pieno dinel segno della condivisione. Ben 42 vie illuminate in città con più di 8 chilometri di luci a led e 500 addobbi luminosi, ma anche una lunga lista di appuntamenti da non perdereal 6. Domani 20 dicembre in Villa Reale ci sarà un raffinato spettacolo di danza dalle 13 alle 16 alla Sala degli Specchi, eseguito dall’associazione ContArt (che sarà replicato anche sabato e domenica dalle 14 alle 17), mentre in Biblioteca Civica, alle 21, è previsto un concerto omaggio a Lucio Dalla, tra musica e parole. Sabato immancabile la fiaccolata diche partirà dalle 17.30 in Villa Reale per concludersi alle 19 all’Arengario, che per l’occasione sarà uno speciale teatro di festa. Qui ci saranno tre momenti. Dalle 15 alle 16.30 si inizia con “Cin Cin“, l’esibizione di giocoleria del Collettivo Clown tra champagne, bicchieri, panettoni e un coltello.