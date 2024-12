Cinemaserietv.it - Natale fuori dagli schemi: 10 film atipici da vedere durante le feste

Leggi su Cinemaserietv.it

Le festività natalizie sono, indubbiamente, il momento ideale per rilassarsi, lasciarsi avvolgere dal tepore di casa e immergersi pienamente nello spirito di fine anno. Nel tempo, sia i grandi studi cinematografici che le piattaforme streaming, da Hallmark a Hulu, hanno invaso il pubblico con una marea dinatalizi che raccontano storie di amore, pace e gioia, piene di sorrisi e di tavole imbandite.Se molti di questi sfruttano l’ambientazione natalizia in modo tradizionale altri, invece, ribaltano le aspettative del pubblico, offrendo esperienze completamente diverse dalla classica atmosfera festiva che ci si aspetterebbe. Registi e sceneggiatori come Shane Black o Joe Dante si sono distinti in questo campo, ma non sono certo gli unici: commedie,d’azione e persino horror hanno dato un nuovo significato all’espressione “spirito natalizio”.