Mufasa | Il re leone Barry Jenkins non basta - Recensione

La Disney lo fa ancora. Prende il suo storico passato di storie amate, diventate cult e nuove mitologie che scaldano il cuore, e lo spolpa e sbrandella in remake, sequel e prequel. Lo aveva fatto nel 2019, quando Il redel 1994, adorato classico animato, era stato riproposto in animazione computerizzata fotorealistica. Il risultato? Un copia incolla dell’originale, ma senza magia. Il botteghino però ha arriso: il 2º maggior incasso di sempre per un film d'animazione. Sono stati ben 1.662.020.819 ad oggi i motivi, in dollari, che ora hanno spinto gli studios a scarnificare ancora. Sulle tracce del padre di Simba e leader perfetto, ecco: Il re, il prequel, dal 19 dicembre 2024 al cinema. Una nuova vecchia storia tiepida e con poco cuore., perché?Abbinare i termini «Il re» e «franchise» fa quasi male.