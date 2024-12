Ilnapolista.it - Mbappé: «Se non fossi andato al Real, sarei rimasto al Psg per tutta la vita»

Leggi su Ilnapolista.it

Kylianè tornato a parlare e lo ha fatto durante lo spettacolo di beIN United dove ha dovuto rispondere alle domande dei giovani con disabilità, ha parlato del suo addio al Psg. Ha ricordato le tensioni con Nasser al-Khelaïfi e il conflitto su un bonus di 55 milioni di euro.«Ho trascorso sette anni al Psg, è stato un onore», ha ricordato. «Penso che forse non l’ho detto abbastanza, non l’ho mostrato abbastanza, ma sono sempre stato consapevole di dove mi trovavo e del grande club che è il Psg».: «Sempre stato consapevole del grande club che è il Psg»Il suo sogno d’infanzia era ilMadrid eè riuscito aizzarlo. Ma il passaggio dal Psg a Madrid non è stato sereno. Ha lasciato Parigi tra le polemiche e anche il rapporto con il presidente Al Khelaifi si è incrinato irrimediabilmente.