Latina tenta il furto in casa ma scatta l’allarme | ladro colto sul fatto

, 19 dicembre 2024 – Nel corso della notte a, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in una via del Capoluogo e, all’esito dei primi accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 55 anni, del luogo e già noto alle Forze di Polizia, per il reato ditoin abitazione.Nello specifico, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 NUE, sono intervenuti a seguito di un allarme antintrusioneto presso un’abitazione privata, presso la quale ignoti, nell’intento di riuscire ad intrufolarsi all’interno, facevanore il predetto sistema di allarme. I militari dell’Arma, giunti prontamente sul posto, sono riusciti a fermare ed identificare l’autore delto.I Carabinieri intervenuti hanno provveduto ad informare la proprietaria dell’abitazione, dimorante a Roma, e sono tutt’ora in corso le indagini da parte dell’Arma al fine di accertare se l’uomo avesse qualche altro complice che lo attendeva nei paraggi dell’abitazione, anche attraverso l’analisi delle immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona.