Romadailynews.it - Ivreatronic. A Roma il 27 dicembre la festa del collettivo di dj e producer

Leggi su Romadailynews.it

L’INDIMENTICABILE TOUR DI FESTEILDI DJ EANNUNCIAIL FESTIVAL ITINERANTE DELL’ETICHETTAIN TUTTA ITALIA TRA IL 2024 E IL 2025VENERDÌ 27TAPPA A@ CIELOTERRA– ildi DJ efondato da Cosmo, Enea Pascal, Splendore e Foresta – annuncia L’Indimenticabile tour di feste: un festival itinerante e diffuso, prodotto da DNA concerti, che porterà nelle principali città italiane – tra la fine del 2024 e il 2025 – uno degli eventi più innovativi e originali della scena clubbing italiana. 6 act a data per 10 ore di musica con Enea Pascal, Foresta, Leonar, Cosmo (dj set), Pan Dan (live) e Bitch Volley (live). Saranno feste da godersi nella loro totalità, non da consumare in fretta, e tra artisti e pubblico non ci sarà differenza: la consolle sarà sempre posizionata a terra, non su un palco, e i performer saranno parte dellastessa vivendola e celebrandola dall’inizio alla fine.