Intreccio da paura | Osimhen-Zirkzee tutto a gennaio

L’atmosfera si fa sempre più calda in prossimità dell’apertura del calciomercato invernale. Due ex bomber della Serie A potrebbero già trovare una nuova casa dopo soli sei mesi dall’addio all’ItaliaParliamo ovviamente di Victore Joshua, due attaccanti che di certo hanno lasciato il segno nel nostro campionato, rispettivamente con le maglie di Napoli e Bologna. L’ultima stagione del nigeriano non è stata delle migliori, mentre quella dell’attuale attaccante del Manchester United è stata memorabile: grazie alle sue prestazioni il Bologna ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League. Durante il mercato estivo i due ragazzi hanno lasciato le loro squadre.si è accasato al Galatasaray, mentreè andato a cercar fortuna in Inghilterra, ambiente difficile sopratin una città come Manchester.